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У Києві почав функціонувати перший в столиці рекрутинговий центр ЗСУ

30 квітня 2024 20:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві почав функціонувати перший в столиці рекрутинговий центр ЗСУ
У приміщенні ЦНАП Солом’янського району Києва відкрився перший столичний центр рекрутингу української армії. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Солом’янського району відкрився перший у столиці центр рекрутингу до української армії. Тут можна обрати військову частину, у якій доброволець хоче служити, та посаду.

Про це повідомляє Суспільне у суботу, 30 квітня.

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Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова запевнила, що у центрах рекрутингу не роздають повісток. Людина, яка прийняла рішення добровільно долучитися до оборони України, може самостійно обрати посаду та військову частину.

"Ми шукаємо не тільки стрільців чи саперів. Кухарі, програмісти, психологи — ваші навички є критично важливими для української армії. У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони України", — наголосила посадовиця.

До кінця травня має бути відкрито ще кілька десятків подібних центрів. Наразі в Україні діє 18 рекрутингових центрів, які створені місцевими органами влади.

Мотивуючі листівки
Мотивуючі матеріали на столі рекрутингового центру. Фото: Суспільне

Раніше ми повідомляли, що до середини червня в Україні планується запустити роботу близько 30 Центрів рекрутингу української армії. Наразі вони є у Києві, Львові, Дніпропетровській і Полтавській областях та в інших регіонах.

Нагадаємо, ми повідомляли, до електронного реєстру військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

Київ
ЗСУ
Україна
мобілізація
столиця
Рекрутинг

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