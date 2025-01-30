Качество воздуха в Киеве ухудшилось — какие меры безопасности рекомендуют

Киевляне гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве, в четверг, 30 января, обнаружили повышение уровня загрязненности воздуха из-за увеличенной концентрации взвешенных частиц пыли. Специалисты указывают, что главной причиной такого явления являются неблагоприятные метеорологические условия.

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

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Карта качества воздуха в Киеве 30 января. Фото: ЛУН Город Air

В КГГА объяснили, что загрязнению воздуха поспособствовала низкая скорость ветра, препятствующая рассеиванию вредных веществ.

Городские власти призывают киевлян следить за качеством воздуха в режиме реального времени на специальном ресурсе мониторинга качества воздуха или через мобильное приложение "Киев Цифровой".

Что делать в случае загрязненности воздуха

Если в городе ухудшается качество воздуха, стоит закрыть окна и двери в помещении, чтобы ограничить его попадание, а очиститель воздуха включите на максимальный режим, если он есть. Также следует ограничить пребывание на улице, особенно детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательной системы.

Не забывайте пить больше воды, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины. А после пребывания на улице обязательно примите душ и умойте лицо, чтобы смыть пыль, которая оседает на коже. Также следует избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь активное дыхание способствует попаданию вредных частиц в легкие.

Напомним, на черноморском побережье ухудшается состояние экологии из-за катастрофы двух танкеров с нефтью, которые загрязнили мазутом и другими нефтепродуктами значительную площадь водоема и пляжа.

Тем временем метеорологи предупреждают о стремительных изменениях в климате, которые могут в будущем вызвать исчезновение популярных овощей в Украине.