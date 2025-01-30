Якість повітря у Києві погіршилася — які заходи безпеки рекомендують

Кияни гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві, в четвер, 30 січня, виявили підвищення рівня забрудненості повітря через збільшену концентрацію зважених часток пилу. Фахівці вказують, що головною причиною такого явища є несприятливі метеорологічні умови.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Карта якості повітря у Києві 30 січня. Фото: ЛУН Місто Air

У КМДА пояснили, що забрудненню повітря посприяла низька швидкість вітру, що перешкоджає розсіюванню шкідливих речовин.

Міська влада закликає киян стежити за якістю повітря в режимі реального часу на спеціальному ресурсі моніторингу якості повітря або через мобільний додаток "Київ Цифровий".

Що робити у випадку забрудненості повітря

Якщо у місті погіршується якість повітря, варто зачинити вікна та двері в приміщенні, щоб обмежити його потрапляння, а очищувач повітря увімкніть на максимальний режим, якщо він є. Також слід обмежити перебування на вулиці, особливо дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальної системи.

Не забувайте пити більше води, щоб допомогти організму швидше вивести токсини. А після перебування на вулиці обов'язково прийміть душ та вмийте обличчя, щоб змити пил, який осідає на шкірі. Також слід уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже активне дихання сприяє потраплянню шкідливих частинок у легені.

Нагадаємо, на чорноморському узбережжі погіршується стан екології через катастрофу двох танкерів з нафтою, які забруднили мазутом та іншими нафтопродуктами значну площу водойми й пляжу.

Тим часом метеорологи попереджають про стрімкі зміни у кліматі, які можуть у майбутньому спричинити зникнення популярних овочів в Україні.