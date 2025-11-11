В Киеве судили грабителя — ограбил военного на кресле колесном

В Киеве ограбили бойца ВСУ на кресле колесном — решение суда
Житель Киева проведет немало лет за решеткой за ограбление бывшего военнослужащего, который потерял конечность на фронте и передвигался на кресле колесном. Инцидент произошел возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
Согласно данным следствия, 28-летний бывший военный находился в столице на реабилитации после ранения, в результате которого потерял конечность. Ограбление произошло возле магазина: к военному на кресле колесном подошел незнакомец и завязал разговор.
Когда мужчина достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупкой, нападающий воспользовался моментом и выхватил 5 тысяч гривен.
Нападавшим оказался молодой киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему было объявлено подозрение за грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Приговор суда
Суд детально изучил все собранные доказательства по делу. Кроме того, при вынесении приговора было учтено и неотбытое ранее наказание нападающего за мошенничество. За совершенное преступление суд назначил киевлянину наказание в виде 8 лет лишения свободы.
