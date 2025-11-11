Видео
Україна
В Киеве ограбили бойца ВСУ на кресле колесном — решение суда

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 01:03
обновлено: 00:45
В Киеве судили грабителя — ограбил военного на кресле колесном
Боец ВСУ на кресле колесном. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Киева проведет немало лет за решеткой за ограбление бывшего военнослужащего, который потерял конечность на фронте и передвигался на кресле колесном. Инцидент произошел возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Детали дела

Согласно данным следствия, 28-летний бывший военный находился в столице на реабилитации после ранения, в результате которого потерял конечность. Ограбление произошло возле магазина: к военному на кресле колесном подошел незнакомец и завязал разговор.

Когда мужчина достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупкой, нападающий воспользовался моментом и выхватил 5 тысяч гривен.

Нападавшим оказался молодой киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему было объявлено подозрение за грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Приговор суда

Суд детально изучил все собранные доказательства по делу. Кроме того, при вынесении приговора было учтено и неотбытое ранее наказание нападающего за мошенничество. За совершенное преступление суд назначил киевлянину наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Каменце-Подольском мать с дочерью обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди им доверяли, мошенницы притворялись работницами газовой службы.

Также мы сообщали, что в Черкассах мужчина пытался продать за границу фибулы IV века. Его будут судить.

Киев суд ограбление военные лицо с инвалидностью судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
