В Киеве судили грабителя — ограбил военного на кресле колесном

Житель Киева проведет немало лет за решеткой за ограбление бывшего военнослужащего, который потерял конечность на фронте и передвигался на кресле колесном. Инцидент произошел возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали дела

Согласно данным следствия, 28-летний бывший военный находился в столице на реабилитации после ранения, в результате которого потерял конечность. Ограбление произошло возле магазина: к военному на кресле колесном подошел незнакомец и завязал разговор.

Когда мужчина достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупкой, нападающий воспользовался моментом и выхватил 5 тысяч гривен.

Нападавшим оказался молодой киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему было объявлено подозрение за грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Приговор суда

Суд детально изучил все собранные доказательства по делу. Кроме того, при вынесении приговора было учтено и неотбытое ранее наказание нападающего за мошенничество. За совершенное преступление суд назначил киевлянину наказание в виде 8 лет лишения свободы.

