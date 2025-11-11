У Києві судили грабіжника — пограбував військового на кріслі колісному

У Києві пограбували бійця ЗСУ на кріслі колісному — рішення суду
Мешканець Києва проведе чимало років за ґратами за пограбування колишнього військовослужбовця, який втратив кінцівку на фронті та пересувався на кріслі колісному. Інцидент трапився поблизу одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі справи
Згідно з даними слідства, 28-річний колишній військовий перебував у столиці на реабілітації після поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Пограбування сталося біля магазину: до військового на кріслі колісному підійшов незнайомець і зав’язав розмову.
Коли чоловік дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупкою, нападник скористався моментом і вихопив 5 тисяч гривень.
Нападником виявився молодий киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Йому було оголошено підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Вирок суду
Суд детально вивчив усі зібрані докази у справі. Крім того, при винесенні вироку було враховано і невідбуте раніше покарання нападника за шахрайство. За вчинений злочин суд призначив киянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
