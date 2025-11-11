У Києві судили грабіжника — пограбував військового на кріслі колісному

Боєць ЗСУ на кріслі колісному. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Києва проведе чимало років за ґратами за пограбування колишнього військовослужбовця, який втратив кінцівку на фронті та пересувався на кріслі колісному. Інцидент трапився поблизу одного з магазинів у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними слідства, 28-річний колишній військовий перебував у столиці на реабілітації після поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Пограбування сталося біля магазину: до військового на кріслі колісному підійшов незнайомець і зав’язав розмову.

Коли чоловік дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупкою, нападник скористався моментом і вихопив 5 тисяч гривень.

Нападником виявився молодий киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Йому було оголошено підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Вирок суду

Суд детально вивчив усі зібрані докази у справі. Крім того, при винесенні вироку було враховано і невідбуте раніше покарання нападника за шахрайство. За вчинений злочин суд призначив киянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському мати з донькою ошукували пенсіонерок. Аби літні люди їм довіряли, шахрайки вдавали із себе працівниць газової служби.

Також ми повідомляли, що в Черкасах чоловік намагався продати за кордон фібули IV століття. Його судитимуть.