В Киеве попрощались с белорусской добровольцем Марией Зайцевой

Фотография павшего белорусского добровольца Марии Зайцевой. Фото: Новини.LIVE

В Киеве попрощались с белоруской Марией Зайцевой, которая воевала на стороне Украины и погибла в бою против российских захватчиков. Ранее она принимала активное участие в акциях протеста против режима Александра Лукашенко.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с белорусским добровольцем

Мария Зайцева родилась и выросла в белорусском городе Гомель, а в 2020-м участвовала в протестах в Минске. Она выступала против фальсификации выборов. На митингах Мария получила ранения и впоследствии уехала на лечение в Чехию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину девушка помогала украинским беженцам в Чехии, а весной 2023-го присоединилась ко Второму интернациональному легиону ВСУ.

Мария погибла 17 января 2025 года в боях под Покровском. За день до этого девушке исполнилось 24 года.

Военные около гроба. Фото: Новини.LIVE

Белорусские добровольцы на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Гроб с павшей заносят в помещение. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Марией Зайцевой. Фото: Новини.LIVE

Побратим преклонил колено перед гробом павшей. Фото: Новини.LIVE

Гроб с павшим добровольцем. Фото: Новини.LIVE

Напоминаем, что на фронте погибла белорусский доброволец Мария Зайцева. Девушка входила в состав Второго международного легиона, который на стороне Украины сражается против российских захватчиков.

Ранее Новини.LIVE уже общались с 21-летним россиянином Андреем, который перешел на сторону Украины и сейчас является бойцом Российского Добровольческого Корпуса (РДК).