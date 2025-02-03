У Києві попрощалися з білоруською доброволицею Марією Зайцевою

У Києві поховали білоруську доброволицю Марію Зайцеву — фото
У Києві попрощалися з білорускою Марією Зайцевою, яка воювала на боці України та загинула у бою проти російських загарбників. Раніше вона брала активну участь у акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка.
На місці події побувала кореспондент Новини.LIVE.
Прощання з білоруською доброволицею
Марія Зайцева народилася та виросла в білоруському місті Гомель, а у 2020-му брала участь у протестах у Мінську. Вона виступала проти фальсифікації виборів. На мітингах Марія отримала поранення й згодом поїхала на лікування в Чехію.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дівчина допомагала українським біженцям у Чехії, а навесні 2023-го долучилася до Другого інтернаціонального легіону ЗСУ.
Марія загинула 17 січня 2025 року в боях під Покровськом. За день до цього дівчині виповнилося 24 роки.
Нагадуємо, що на фронті загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева. Дівчина входила до складу Другого міжнародного легіону, який на боці України б'ється проти російських загарбників.
Раніше Новини.LIVE вже спілкувалися з 21-річним росіянином Андрієм, який перейшов на бік України і наразі є бійцем Російського Добровольчого Корпусу (РДК).
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