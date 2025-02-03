У Києві попрощалися з білоруською доброволицею Марією Зайцевою

Фотографія полеглої білоруської доброволиці Марії Зайцевої. Фото: Новини.LIVE

У Києві попрощалися з білорускою Марією Зайцевою, яка воювала на боці України та загинула у бою проти російських загарбників. Раніше вона брала активну участь у акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

На місці події побувала кореспондент Новини.LIVE.

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Прощання з білоруською доброволицею

Марія Зайцева народилася та виросла в білоруському місті Гомель, а у 2020-му брала участь у протестах у Мінську. Вона виступала проти фальсифікації виборів. На мітингах Марія отримала поранення й згодом поїхала на лікування в Чехію.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дівчина допомагала українським біженцям у Чехії, а навесні 2023-го долучилася до Другого інтернаціонального легіону ЗСУ.

Марія загинула 17 січня 2025 року в боях під Покровськом. За день до цього дівчині виповнилося 24 роки.

Військові біля труни. Фото: Новини.LIVE

Білоруські добровольці на похоронах. Фото: Новини.LIVE

Труну з полеглою заносять до приміщення. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Марією Зайцевою. Фото: Новини.LIVE

Побратим преклонив коліно перед труною полеглої. Фото: Новини.LIVE

Труна з полеглою доброволицею. Фото: Новини.LIVE

Нагадуємо, що на фронті загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева. Дівчина входила до складу Другого міжнародного легіону, який на боці України б'ється проти російських загарбників.

Раніше Новини.LIVE вже спілкувалися з 21-річним росіянином Андрієм, який перейшов на бік України і наразі є бійцем Російського Добровольчого Корпусу (РДК).