В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко — фото похорон

В Киеве похоронили пилота F-16 Максима Устименко — фоторепортаж
В четверг, 3 июля, в Киеве, в Михайловском соборе, состоялось прощание с подполковником Максимом Устименко — пилотом первого класса, который погиб на истребителе F-16 во время массированной воздушной атаки в ночь на 29 июня. Провести Героя в последний путь пришли его родственники, побратимы, друзья и сотни неравнодушных жителей столицы.
Фоторепортаж церемонии прощания с Максимом Устименко покажет Новини.LIVE.
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Как сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины, подполковник Устименко, 1993 года рождения, во время боевого вылета применил весь арсенал бортового вооружения и уничтожил семь вражеских воздушных целей.
Во время отражения последней угрозы его самолет получил критические повреждения и начал терять высоту.
Пилот до последнего управлял истребителем и сумел отвести машину от жилых кварталов, однако не успел катапультироваться. Он погиб, демонстрируя пример высшего героизма, самопожертвования и преданности присяге.
В Воздушных Силах подчеркнули, что Максим Устименко погиб как Герой, выполнив свой долг до конца.
Проститься с Максимом Устименко пришли его родные, друзья и неравнодушные украинцы.
После этого трагического случая президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины Максиму Устименко.
Напомним, недавно в Киеве попрощались с актером Юрием Фелипенко, который встал на защиту государства и погиб на фронте, защищая Украину. Его жена эмоционально высказалась к украинцам во время похорон.
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