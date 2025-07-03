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Главная Киев В Киеве похоронили пилота F-16 Максима Устименко — фоторепортаж

В Киеве похоронили пилота F-16 Максима Устименко — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:56
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко — фото похорон
Военнослужащие несут портрет Максима Устименко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 3 июля, в Киеве, в Михайловском соборе, состоялось прощание с подполковником Максимом Устименко — пилотом первого класса, который погиб на истребителе F-16 во время массированной воздушной атаки в ночь на 29 июня. Провести Героя в последний путь пришли его родственники, побратимы, друзья и сотни неравнодушных жителей столицы.

Фоторепортаж церемонии прощания с Максимом Устименко покажет Новини.LIVE.

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В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко

Максим Устименко
Похоронная процессия. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Устименко смерть
Погребальная группа несет гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Как сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины, подполковник Устименко, 1993 года рождения, во время боевого вылета применил весь арсенал бортового вооружения и уничтожил семь вражеских воздушных целей.

Во время отражения последней угрозы его самолет получил критические повреждения и начал терять высоту.

Устименко пілот ф16
Друзья и родные пришли попрощаться с Максимом Устименко: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Максим Устименко пілот
Похороны Максима Устименко Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пилот до последнего управлял истребителем и сумел отвести машину от жилых кварталов, однако не успел катапультироваться. Он погиб, демонстрируя пример высшего героизма, самопожертвования и преданности присяге.

Похорон Максиима Устименка
Люди пришли попрощаться. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Устименко похорон
Военнослужащие несут награды Максима Устименко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Воздушных Силах подчеркнули, что Максим Устименко погиб как Герой, выполнив свой долг до конца.

Устименко пілот ф16 похорони
Похоронная процессия. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Максим Устименко пілот загибель
Портрет Максима Устименко Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Проститься с Максимом Устименко пришли его родные, друзья и неравнодушные украинцы.

Максим Устименко
Военнослужащие держат гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После этого трагического случая президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины Максиму Устименко.

Напомним, недавно в Киеве попрощались с актером Юрием Фелипенко, который встал на защиту государства и погиб на фронте, защищая Украину. Его жена эмоционально высказалась к украинцам во время похорон.

Киев смерть похороны F-16 пилоты фоторепортаж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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