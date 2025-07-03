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Головна Київ У Києві поховали пілота F-16 Максима Устименка — фоторепортаж

У Києві поховали пілота F-16 Максима Устименка — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:56
У Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком — фото похорон
Військовослужбовці несуть портрет Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 3 липня, в Києві, у Михайлівському соборі, відбулося прощання з підполковником Максимом Устименком — пілотом першого класу, який загинув на винищувачі F-16 під час масованої повітряної атаки в ніч проти 29 червня. Провести Героя в останню путь прийшли його родичі, побратими, друзі та сотні небайдужих мешканців столиці.

Фоторепортаж церемонії прощання з Максимом Устименком покаже Новини.LIVE. 

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В Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком

Максим Устименко
Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Устименко смерть
Поховальна група несе труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Як повідомили в Повітряних Силах Збройних Сил України, підполковник Устименко, 1993 року народження, під час бойового вильоту застосував увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім ворожих повітряних цілей.

Під час відбиття останньої загрози його літак зазнав критичних ушкоджень і почав втрачати висоту.

Устименко пілот ф16
Друзі та рідні прийшли попрощатися з Максимом Устименком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Максим Устименко пілот
Похорон Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пілот до останнього керував винищувачем і зумів відвести машину від житлових кварталів, проте не встиг катапультуватися. Він загинув, демонструючи приклад вищого героїзму, самопожертви й відданості присязі.

Похорон Максиима Устименка
Люди прийшли попрощатися. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Устименко похорон
Військовослужбовці несуть нагороди Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Повітряних Силах підкреслили, що Максим Устименко загинув як Герой, виконавши свій обов’язок до кінця.

Устименко пілот ф16 похорони
Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Максим Устименко пілот загибель
Портрет Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попрощатися з Максимом Устименком прийшли його рідні, друзі та небайдужі українці. 

Максим Устименко
Військовослужбовці тримають труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після цього трагічного випадку Президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України Максиму Устименку.

Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який став на захист держави і загинув на фронті, захищаючи Україну. Його дружина емоційно висловилася до українців під час похорон. 

Київ смерть похорон F-16 пілоти фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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