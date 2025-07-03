У Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком — фото похорон

Військовослужбовці несуть портрет Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 3 липня, в Києві, у Михайлівському соборі, відбулося прощання з підполковником Максимом Устименком — пілотом першого класу, який загинув на винищувачі F-16 під час масованої повітряної атаки в ніч проти 29 червня. Провести Героя в останню путь прийшли його родичі, побратими, друзі та сотні небайдужих мешканців столиці.

Фоторепортаж церемонії прощання з Максимом Устименком покаже Новини.LIVE.

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Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Поховальна група несе труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Як повідомили в Повітряних Силах Збройних Сил України, підполковник Устименко, 1993 року народження, під час бойового вильоту застосував увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім ворожих повітряних цілей.

Під час відбиття останньої загрози його літак зазнав критичних ушкоджень і почав втрачати висоту.

Друзі та рідні прийшли попрощатися з Максимом Устименком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Похорон Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пілот до останнього керував винищувачем і зумів відвести машину від житлових кварталів, проте не встиг катапультуватися. Він загинув, демонструючи приклад вищого героїзму, самопожертви й відданості присязі.

Люди прийшли попрощатися. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці несуть нагороди Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Повітряних Силах підкреслили, що Максим Устименко загинув як Герой, виконавши свій обов’язок до кінця.

Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Портрет Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попрощатися з Максимом Устименком прийшли його рідні, друзі та небайдужі українці.

Військовослужбовці тримають труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після цього трагічного випадку Президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України Максиму Устименку.

Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який став на захист держави і загинув на фронті, захищаючи Україну. Його дружина емоційно висловилася до українців під час похорон.