У Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком — фото похорон

У Києві поховали пілота F-16 Максима Устименка — фоторепортаж
У четвер, 3 липня, в Києві, у Михайлівському соборі, відбулося прощання з підполковником Максимом Устименком — пілотом першого класу, який загинув на винищувачі F-16 під час масованої повітряної атаки в ніч проти 29 червня. Провести Героя в останню путь прийшли його родичі, побратими, друзі та сотні небайдужих мешканців столиці.
Фоторепортаж церемонії прощання з Максимом Устименком покаже Новини.LIVE.
В Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком
Як повідомили в Повітряних Силах Збройних Сил України, підполковник Устименко, 1993 року народження, під час бойового вильоту застосував увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім ворожих повітряних цілей.
Під час відбиття останньої загрози його літак зазнав критичних ушкоджень і почав втрачати висоту.
Пілот до останнього керував винищувачем і зумів відвести машину від житлових кварталів, проте не встиг катапультуватися. Він загинув, демонструючи приклад вищого героїзму, самопожертви й відданості присязі.
У Повітряних Силах підкреслили, що Максим Устименко загинув як Герой, виконавши свій обов’язок до кінця.
Попрощатися з Максимом Устименком прийшли його рідні, друзі та небайдужі українці.
Після цього трагічного випадку Президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України Максиму Устименку.
Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який став на захист держави і загинув на фронті, захищаючи Україну. Його дружина емоційно висловилася до українців під час похорон.
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