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В Киеве полицейские разыскивают более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК

18 апреля 2024 17:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве полицейские разыскивают более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК
ТЦК общается с мужем призывного возраста. Фото: facebook.com/lvivobltck
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Городская полиция Киева ответила, сколько запросов от местных центров комплектования и социальной поддержки для поиска лиц, подлежащих воинской обязанности. Сообщается, что полицейские могут задержать более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК.

Об этом сообщило издание NV в четверг, 18 апреля.

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Согласно информации Управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции в Киеве, полиция имеет право задерживать и доставлять в соответствующие учреждения лиц, которые не выполнили свои военные обязательства или нарушили законодательство в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Ответ полиции по запросу NV. Фото: NV
Ответ полиции на запрос NV. Фото: NV

По состоянию на 1 апреля, киевская полиция сообщила о получении 5387 запросов от центров комплектования по определению местонахождения и доставки лиц для оформления административных протоколов. Дополнительно, для лиц, уклонившихся от военной службы, необходимо установить местонахождение и доставить 4955 человек в центры комплектования.

На данный момент полиция Киева уже установила местонахождение и доставила в центры комплектования для оформления административных материалов почти треть упомянутых лиц, а именно 1416.

Напомним, что работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки.

Ранее мы писали, что в Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тысяч долларов.

Киев
полиция
ТЦК и СП
военнообязанные
Нацполиция

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