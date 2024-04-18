В Киеве полицейские разыскивают более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК

ТЦК общается с мужем призывного возраста. Фото: facebook.com/lvivobltck

Городская полиция Киева ответила, сколько запросов от местных центров комплектования и социальной поддержки для поиска лиц, подлежащих воинской обязанности. Сообщается, что полицейские могут задержать более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК.

Об этом сообщило издание NV в четверг, 18 апреля.

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Согласно информации Управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции в Киеве, полиция имеет право задерживать и доставлять в соответствующие учреждения лиц, которые не выполнили свои военные обязательства или нарушили законодательство в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Ответ полиции на запрос NV. Фото: NV

По состоянию на 1 апреля, киевская полиция сообщила о получении 5387 запросов от центров комплектования по определению местонахождения и доставки лиц для оформления административных протоколов. Дополнительно, для лиц, уклонившихся от военной службы, необходимо установить местонахождение и доставить 4955 человек в центры комплектования.

На данный момент полиция Киева уже установила местонахождение и доставила в центры комплектования для оформления административных материалов почти треть упомянутых лиц, а именно 1416.

Напомним, что работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки.

Ранее мы писали, что в Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тысяч долларов.