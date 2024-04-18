У Києві поліцейські розшукують понад 5 тис. людей через неявку до ТЦК

ТЦК спілкується з чоловіком призовного віку. Фото: facebook.com/lvivobltck

Міська поліція Києва відповіла, скільки запитів від місцевих центрів комплектування та соціальної підтримки для пошуку осіб, які підлягають військовому обов’язку. Повідомляється, що поліцейські можуть затримати понад 5 тис. людей через неявку до ТЦК.

Про це повідомило видання NV у четвер, 18 квітня.

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Згідно з інформацією від Управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції у Києві, поліція має право затримувати та доставляти до відповідних установ осіб, які не виконали свої військові зобов’язання або порушили законодавство у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Відповідь поліції на запит NV. Фото: NV

Станом на перше квітня, київська поліція повідомила про отримання 5387 запитів від центрів комплектування щодо визначення місцезнаходження та доставки осіб для оформлення адміністративних протоколів. Додатково, для осіб, які ухилилися від військової служби, необхідно встановити місцеперебування та доставити 4955 осіб до центрів комплектування.

На даний момент поліція Києва вже встановила місцезнаходження та доставила до центрів комплектування для оформлення адміністративних матеріалів майже третину згаданих осіб, а саме 1416.

Нагадаємо, що працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки.

Раніше ми писали, що у Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів.