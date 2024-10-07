В Киеве полицейские спасли котика, который бегал по дороге

В Киеве полицейские остановили движение транспорта ради спасения котенка
В Киеве полицейские спасли котика, бегавшего по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook в понедельник, 7 октября.
Спасение котика в Киеве
В полиции отметили, что утро дневной смены для напарников Александра Кисличко и Юлии Маляренко началось с хорошего дела.
"Патрулируя на проспекте Берестейском, инспекторы заметили посреди дороги промокшего и обессиленного котенка. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей", — говорится в сообщении.
Правоохранители быстро остановили движение авто и забрали котика в безопасное место. Они завернули его в полотенце, отогрели и успокоили. В дальнейшем полицейские сообщили о происшествии представителям общества защиты животных.
"Зоозащитники пообещали патрульным позаботиться о маленьком нарушителе ПДД и найти ему добрых хозяев", — говорится в сообщении.
Напомним, с давних времен существовала вера в то, что коты обладают способностью лечить разные недуги. Люди верили, что эти животные инстинктивно находят больное место на теле и ложатся на него. Через некоторое время после этого можно было почувствовать облегчение.
Также кошки являются достаточно независимыми животными, но в большинстве случаев они выбирают спать рядом со своим хозяином. Такое решение является не только признаком любви и привязанности.
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