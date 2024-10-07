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У Києві поліцейські зупинили рух транпорту заради порятунку кошеня

7 жовтня 2024 20:03
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві поліцейські врятували котика, що бігав по дорозі
Поліцейський та врятований кіт. Фото: facebook.com/kyivpatrol
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Facebook у понеділок, 7 жовтня.

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У поліції зазначили, що ранок денної зміни для напарників Олександра Кислички та Юлії Маляренко почався з доброї справи. 

"Патрулюючи на проспекті Берестейському, інспектори помітили посеред дороги змокле та знесилене кошеня. Тваринка з останніх сил бігала проїжджою частиною, аби не потрапити під колеса автівок", — йдеться у повідомленні.

У Києві поліцейські врятували котика
Поліцейський та врятований кіт. Фото: facebook.com/kyivpatrol

Правоохоронці швидко зупинили рух авто та забрали котика в безпечне місце. Вони загорнули його в рушник, відігріли та заспокоїли. Надалі поліцейські повідомили про подію представників товариства захисту тварин.

Порятунок котика в Києві 7 жовтня
Котик, якого знайшли поліцейські. Фото: facebook.com/kyivpatrol

"Зоозахисники пообіцяли патрульним подбати про маленького порушника ПДР та знайти йому добрих господарів", — йдеться у повідомленні.

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот 

Нагадаємо, з давніх часів існувала віра в те, що коти мають здатність лікувати різні недуги. Люди вірили, що ці тварини інстинктивно знаходять хворе місце на тілі та лягають на нього. Через певний час після цього можна було відчути полегшення.

Також кішки є досить незалежними тваринами, але в більшості випадків вони обирають спати поряд зі своїм господарем. Таке рішення є не лише ознакою любові і прив'язаності.

Київ тварини дороги поліція порятунок кіт

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