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В Киеве полицейский избил раненого военного прямо в отделении

5 ноября 2023 09:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве полицейский избил раненого военного прямо в отделении
Военный в участке на полу. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве полицейский избил раненого военного в отделении полиции. На передовую мужчина вернулся с сотрясением мозга.

Видео избиения военного распространяется соцсетями.

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Полицейский избил раненого военного

Военнослужащего, получившего ранение, направили в Киев на военно-врачебную комиссию. Однако после прохождения комиссии его на вокзале задержали правоохранители за нарушение комендантского часа.

Мужчина показал билет на поезд, военный билет и решение ВЛК, однако полицейские доставили его в Шевченковский райотдел полиции, где избили, а затем отпустили.

Отмечается, что мужчина вернулся на передовую с сотрясением мозга, его доставили в больницу.

ВНИМАНИЕ! Telegram-каналы публикуют видео избиения мужчины, однако подтвердить его достоверность мы не можем, как и то, когда оно было снято. Ожидаем официальную информацию.

Ранее мы сообщали, что 2 ноября умер боец ВСУ, которого до полусмерти избили в Черноморске Одесской области. Военный почти 2 недели находился в больнице в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что по делу об избиении мужчин и угрожении им оружием двум сотрудникам Самборского ТЦК и СП Львовской области вручены подозрения. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

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