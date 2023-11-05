У Києві поліцейський побив пораненого військового прямо у відділку

Військовий у відділку на підлозі. Фото: скриншот

У Києві поліцейський побив пораненого військового у відділку поліції. На передову чоловік повернувся зі струсом мозку.

Відео побиття військового шириться соцмережами.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика і кадри насильства!

Поліцейський побив пораненого військового

Військовослужбовця, який отримав поранення, направили до Києва на військово-лікарську комісію. Однак після проходження комісії його на вокзалі затримали правоохоронці за порушення комендантської години.

Чоловік показав квиток на поїзд, військовий квиток та рішення ВЛК, однак поліцейські доправили його в Шевченківський райвідділ поліції, де побили, а після того відпустили.

Зазначається, що чоловік повернувся на передову зі струсом мозку, його доправили до лікарні.

УВАГА! Telegram-канали публікують відео побиття чоловіка, однак підтвердити його достовірність ми не можемо, як і те, коли воно було відзняте. Очікуємо на офіційну інформацію.

Раніше ми повідомляли, що 2 листопада помер боєць ЗСУ, якого до півсмерті побили у Чорноморську, що на Одещині. Військовий майже 2 тижні перебував у лікарні у важкому стані.

Нагадуємо, що у справі про побиття чоловіків та погрожування їм зброєю двом співробітникам Самбірського ТЦК та СП Львівської області вручено підозри. Їм загрожує до десяти років в'язниці.