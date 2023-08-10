В Киеве массово забирают спортивные машины на штрафплощадки

Эвакуация автомобиля в Киеве. Фото: скриншот

Столичные автолюбители и владельцы спортивных машин бьют тревогу. Уже две недели в Киеве полиция массово забирает спортивные или похожие на спортивные авто под схожим предлогом.

Новини.LIVE пообщались с Дмитрием Ганноченко, основателем компании по импорту редких авто и членом автомобильного сообщества, и узнали все детали.

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Как происходит изъятие

Сначала автомобиль останавливает патрульная полиция. Напомним, существует 11 законных причин для остановки:

нарушение правил дорожного движения, очевидные признаки неисправности автомобиля, причастность водителя или пассажиров к совершению ДТП или иного правонарушения, транспортное средство находится в розыске, осуществление опроса водителя или пассажиров о совершении ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть, необходимость привлечь водителя к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля, орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения, способ крепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения, нарушение порядка использования специальных звуковых или световых сигналов, наличие иностранных номерных знаков, если есть информация, что водитель или пассажир самовольно покинули место содержания военнопленных.

"Проверяют просто под предлогом проверки документов, или вы что-то нарушили, или вы резко уехали от светофора, или, например, говорят, что у вас красные стопы фар. Да, в законе сказано о том, что могут остановить за несоответствие световых приборов. Но, если машина прошла сертификацию и стала на учет, то вопросов никаких быть не может", — рассказывает член автомобильного сообщества Дмитрий Ганноченко.

Дальше сценарий повсюду похож.

Водителя просят показать техпаспорт и водительское удостоверение. После чего сообщают, что на эту машину есть ориентировка. Однако доказательств не предъявляют.

После этого водителя просят открыть капот для того, чтобы сверить VIN-код. Если человек отказывается, то вызывают следственную оперативную группу.

Следственная оперативная группа по прибытию открывает капот, сверяет VIN-код и сообщает, что есть подозрение, что он перебит.

Автомобиль забирают на штрафплощадку. Фото: скриншот

Далее вызывают эвакуатор и забирают авто штрафплощадку.

Какие машины забирают

С 1 июля в Украине разрешили перерегистрацию автомобилей без экспертизы, поэтому в связи с этим сейчас на дорогах много машин-двойников, потому что они не проходят экспертизу.

Однако автолюбители сообщают, что останавливают по этой схеме и новые автомобили из салона.

Все началось две недели назад, когда полиция забрала первую Honda Civic.

"Они сказали, что это машина-двойник, и забрали ее. Потом забрали еще два или три Civic, а потом уже пошло-поехало. У нас, как минимум, из BMW-сообщества забрали уже 7-8 авто", — рассказывает Дмитрий Ганноченко.

Сообщается, что по состоянию на субботу уже было конфисковано таким образом около 50 машин.

Удаление автомобиля в центре Киева. Фото: скриншот

"Например, был прецедент, что забрали несколько поклеенных в пленку машин, но у них не внесли в техпаспорт новый цвет. А вчера забрали BMW M8 — владелец переклеил машину в другой цвет, и цвет он вписал в техпаспорт. И его хотели забрать наоборот, за то, что его машина, например, белая, а по техпаспорту — черная. И она действительно черная, потому что пленка черная", — рассказывает член сообщества автолюбителей.

Конфискуют в основном спортивные авто или похожие на них, говорит Дмитрий:

"В основном это BMW 430, 428, вторая серия BMW, М5 и тд."

Началось все с конфискации на бульваре Леси Украинки, где чаще всего гоняют киевские стритрейсеры и часто слышны звуки выхлопов. Теперь забирают по всему Киеву.

В Украине действительно есть прописанные нормы громкости выхлопа, однако нет даже сертифицированного прибора, который измерял бы уровень этого шума.

"Да, я согласен, что нужно бороться с теми, кто гоняет, у кого очень громкие отстрелы, потому что это вообще сейчас не нормально, но ведь не таким методом", — сетует Дмитрий Ганноченко.

Что происходит дальше

Эвакуатор увозит арестованные авто на штрафплощадку. Далее возбуждается уголовное дело по подозрению в том, что у машины перебит VIN-код.

После этого требуется эксперт для экспертизы, которую потом должны подтвердить, и уже после этого авто отдадут.

Но люди, у которых уже забрали авто, говорят, что процесс довольно долгий. Мол, им сразу дают понять, что срок проведения экспертизы может затянуться как на несколько месяцев, так и на полгода.

Эвакуатор прибыл на место остановки авто полицией. Фото: скриншот

Тем временем, все арестованные машины продолжают стоять на стоянке.

Что делать водителям

Чтобы этого избежать этого сценария, владельцы спортивных авто проходят экспертизу заранее.

Однако пока нет случаев, подтверждающих, что это работает, поэтому нет гарантий, что наличие экспертизы повлияет на решение полиции.

Если готовая экспертиза сработает, то можно будет делать ее раньше времени и спокойно пользоваться автомобилем. Однако и это решение лишь временное, ведь срок действия экспертизы может быть от 10 дней до 3 месяцев.

Пока водителям спортивных или похожих на спортивные авто во избежание таких ситуаций рекомендуют просто не пользоваться машиной.

Новини.LIVE продолжат разбираться в этой ситуации.