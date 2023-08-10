У Києві масово забирають спортивні машини на штрафмайданчики

Евакуація автомобіля в Києві. Фото: скріншот

Столичні автолюбителі та власники спортивних машин бʼють на сполох. Вже два тижні у Києві поліція масово забирає спортивні, або ж схожі на спортивні, авто під схожим приводом.

Новини.LIVE поспілкувались з Дмитром Ганноченком, засновником компанії з імпорту рідкісних авто та членом автомобільної спільноти, і дізнались усі деталі.

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Як відбувається вилучення

Спершу автомобіль зупиняє патрульна поліція. Нагадаємо, існує 11 законних причин для зупинки:

порушення правил дорожнього руху, очевидні ознаки несправності автомобіля, причетність водія чи пасажирів до вчинення ДТП чи іншого правопорушення, транспортний засіб перебуває у розшуку, здійснення опитування водія чи пасажирів про вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути, необхідність залучити водія до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка, орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, спосіб кріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху, порушення порядку використання спеціальних звукових або світлових сигналів, наявність іноземних номерних знаків, якщо є інформація про те, що водій чи пасажир самовільно залишили місце утримання військовополонених.

"Перевіряють просто під приводом перевірки документів, або ви щось порушили, або ви різко виїхали від світлофора, або, наприклад, кажуть, що у вас червоні стопи фар. Так, у законі сказано про те, що можуть зупинити за невідповідність світлових приладів. Але якщо машина пройшла сертифікацію і стала на облік, то питань ніяких бути не може", — розповідає член автомобільної спільноти Дмитро Ганноченко.

Далі сценарій всюди подібний.

Водія просять показати техпаспорт та водійське посвідчення. Після чого повідомляють, що на цю машину є орієнтування. Однак доказів не предʼявляють.

Після цього водія просять відкрити капот для того, щоб звірити VIN-код. Якщо людина відмовляється, викликають слідчу оперативну групу.

Слідча оперативна група по прибуттю відкриває капот, звіряє VIN-код і повідомляє, що є підозра, що він перебитий.

Автомобіль забирають на штрафмайданчик. Фото: скріншот

Далі викликають евакуатор та забирають авто штрафмайданчик.

Які машини забирають

З 1 липня в Україні дозволили перереєстрацію автомобілів без експертизи, тож у звʼязку з цим зараз на дорогах є багато машин-двійників, тому що вони не проходять експертизу.

Однак автолюбителі повідомляють, що зупиняють за цією схемою й нову автомобілі, з салону.

Усе почалося два тижня тому, коли поліція забрала так першу Honda Civic.

"Вони сказали, що це машина-двійник, і забрали її. Потім забрали ще два чи три Civic, а потім вже пішло-поїхало. У нас, як мінімум, з BMW-спільноти забрали вже 7-8 авто", — розповідає Дмитро Ганноченко.

Повідомляють, що станом на суботу вже було конфісковано таким чином близько 50 машин.

Вилучення автомобіля в центрі Києва. Фото: скріншот

"Наприклад, був прецедент, що забрали декілька машин, які поклеєні у плівку, але в них не внесли в техпаспорт новий колір. А вчора забрали BMW M8 — власник переклеїв машину в інший колір, і колір він вписав в техпаспорт. І його хотіли забрати навпаки за те, що його машина, наприклад, біла, а по тех паспорту — чорна. І вона дійсно чорна, бо плівка чорна", — розповідає член спільноти автолюбителів.

Конфіскують здебільшого спортивні авто, або схожі на них, каже Дмитро:

"В основному це BMW 430, 428, друга серія BMW, М5 і тд."

Почалося все з конфіскації на бульварі Лесі Українки, де найчастіше ганяють київські стрітрейсери і часто чути звуки вихлопів. Тепер забирають по всьому Києву.

В Україні дійсно є прописані норми гучності вихлопу, однак немає навіть сертифікованого приладу, який би вимірював рівень цього шуму.

"Так, я згоден, що потрібно боротися з тими, хто ганяє, у кого дуже гучні відстріли, тому що це взагалі зараз не нормально, але ж не таким методом", — нарікає Дмитро Ганноченко.

Що відбувається далі

Евакуатор відвозить арештовані авто на штрафмайданчик. Далі заводиться кримінальна справа за підозрою в тому, що в машини перебитий VIN-код.

Після цього потрібен експерт для експертизи, яку потім мають підтвердити, і вже після цього авто віддадуть.

Але люди, у яких вже забрали авто, кажуть, що процес це доволі довгий. Мовляв, їм одразу дають зрозуміти, що термін проведення експертизи може затягнутись як на кілька місяців, так і на півроку.

Евакуатор прибув на місце зупинки авто поліцією. Фото: скріншот

Тим часом усі арештовані машини продовжують стояти на стоянці.

Що робити водіям

Щоб цього уникнути цього сценарію, власники спортивних авто проходять експертизу завчасно.

Однак поки немає випадків, що б підтверджували, що це працює, тож немає гарантій, що наявність експертизи вплине на рішення поліції.

Якщо готова експертиза спрацює, то можна буде робити її завчасно і спокійно користуватись авто. Однак і це рішення є лише тимчасовим, адже термін дії експертизи може бути від 10 днів до 3 місяців.

Наразі водіям спортивних, або схожих на спортивні, авто для уникнення таких ситуацій рекомендують просто не користуватися машиною.

Новини.LIVE продовжать розбиратися в цій ситуації.