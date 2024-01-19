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В Киеве полиция возбудила уголовное дело из-за препятствования деятельности журналиста

19 января 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве полиция возбудила уголовное дело из-за препятствования деятельности журналиста
Журналисты. Иллюстративное фото: lexinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве неизвестная группа пыталась повлиять на деятельность корреспондента одного из интернет-изданий. Столичные правоохранители открыли уголовное производство по препятствованию журналистской деятельности.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Известно, что сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей обнаружили информацию, где группа лиц своими действиями пытается оказать влияние на одного из корреспондентов украинского интернет-издания.

Этот инцидент полиция сразу же зарегистрировала и провела проверку. По ее результатам правоохранители возбудили уголовное дело о влиянии на журналиста с целью препятствования выполнению им своих профессиональных обязанностей.

"В настоящее время следователи полиции Киева проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования", — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования правоохранители проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению лиц правонарушителей и привлечению их к ответственности.

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Скриншот сообщения Полиции Киева

Напомним, что журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные 14 января. По его словам, таким образом они пытались запугать медийщика.

Также мы писали, что комиссия по журналистской этике заявила об возмущении ситуациями с преследованием и давлением на украинских журналистов-расследователей. Там подчеркнули, что считают это "опасной угрозой демократии и будущему страны".

Киев
журналисты
полиция
расследование

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