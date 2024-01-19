У Києві поліція відкрила кримінальну справу через перешкоджання діяльності журналіста
У Києві невідома група осіб намагалася вплинути на діяльність кореспондента одного з Інтернет-видань. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.
Про це повідомляє Поліція Києва.
У Києві перешкоджали діяльності журналіста
Відомо, що співробітники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили інформацію, де група осіб своїми діями намагається чинити вплив на одного з кореспондентів українського Інтернет-видання.
Цей інцидент поліція одразу зареєструвала та провела перевірку. За її результатами правоохоронці відкрили кримінальну справу про вплив на журналіста з метою перешкоджання виконання ним своїх професійних обов’язків.
"На даний час слідчі поліції Києва проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування", — йдеться у повідомленні.
Водночас у рамках досудового розслідування правоохоронці проводять комплекс слідчих та оперативних заходів щодо встановлення осіб правопорушників та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі 14 січня. За його словами, таким чином вони намагалися залякати медійника.
Також ми писали, що комісія з журналістської етики заявила про обурення ситуаціями з переслідуванням та тиском на українських журналістів-розслідувачів. Там наголосили, що вважають це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
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