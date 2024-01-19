Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві поліція відкрила кримінальну справу через перешкоджання діяльності журналіста arrow

У Києві поліція відкрила кримінальну справу через перешкоджання діяльності журналіста

19 січня 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві поліція відкрила кримінальну справу через перешкоджання діяльності журналіста
Журналісти. Ілюстративне фото: lexinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві невідома група осіб намагалася вплинути на діяльність кореспондента одного з Інтернет-видань. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Читайте також:

У Києві перешкоджали діяльності журналіста

Відомо, що співробітники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили інформацію, де група осіб своїми діями намагається чинити вплив на одного з кореспондентів українського Інтернет-видання.

Цей інцидент поліція одразу зареєструвала та провела перевірку. За її результатами правоохоронці відкрили кримінальну справу про вплив на журналіста з метою перешкоджання виконання ним своїх професійних обов’язків.

"На даний час слідчі поліції Києва проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування", — йдеться у повідомленні.
 
Водночас у рамках досудового розслідування правоохоронці проводять комплекс слідчих та оперативних заходів щодо встановлення осіб правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

null
Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі 14 січня. За його словами, таким чином вони намагалися залякати медійника.

Також ми писали, що комісія з журналістської етики заявила про обурення ситуаціями з переслідуванням та тиском на українських журналістів-розслідувачів. Там наголосили, що вважають це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни". 

Київ
журналісти
поліція
розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі