В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна
В Киеве переселенцев из Донецкой области подозревают в убийстве собаки Домашнее животное выбросили из окна многоэтажки, от полученных травм оно скончалось.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
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Убийство собаки
Столичная полиция получила сообщение о том, что в Соломенском районе Киева, на улице Сергея Берегового, какие-то люди выбросили из окна квартиры собаку.
Приехав на место инцидента, правоохранители обнаружили тело домашних животных.
От полученных ран пес умер на месте падения.
Фото: Нацполиция Киева
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После этого полицейские установили квартиру, из которой предположительно выбросили собаку.
Оказалось, что в этом доме живут гражданские супруги, недавно переехавшие в столицу из Донецкой области.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Фигурантам этого уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, на днях в Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного.
Фото: 24 канал