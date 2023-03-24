В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна

Полиция занялась убийцами собаки

В Киеве переселенцев из Донецкой области подозревают в убийстве собаки Домашнее животное выбросили из окна многоэтажки, от полученных травм оно скончалось.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Убийство собаки

Столичная полиция получила сообщение о том, что в Соломенском районе Киева, на улице Сергея Берегового, какие-то люди выбросили из окна квартиры собаку.

Приехав на место инцидента, правоохранители обнаружили тело домашних животных.

От полученных ран пес умер на месте падения.

Фото: Нацполиция Киева

Подозревают ВПЛ

После этого полицейские установили квартиру, из которой предположительно выбросили собаку.

Оказалось, что в этом доме живут гражданские супруги, недавно переехавшие в столицу из Донецкой области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Фигурантам этого уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного.

Фото: 24 канал