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У Києві поліція відкрила справу проти переселенців, які викинули собаку з вікна

24 березня 2023 14:31
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Поліція зайнялася убивцями собаки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Убивство собаки

Столична поліція отримала повідомлення про те, що у Солом’янському районі Києва, на вулиці Сергія Берегового якісь люди викинули з вікна квартири собаку.

Приїхавши на місце інциденту, правоохоронці виявили тіло домашної тварини.

Від отриманих поранень пес помер на місці падіння.

У Києві викинули собаку з вікна, пес загинув на місці

Фото: Нацполіція Києва

Підозрюють ВПО

Після цього поліцейські встановили квартиру, з якої, імовірно, викинули собаку.

Виявилося, що у цьому помешканні живе цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало до столиці із Донецької області.

Була відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Фігурантам цієї кримінальної справи загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини

Фото: 24 канал

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