У Києві поліція відкрила справу проти переселенців, які викинули собаку з вікна
У Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.
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Убивство собаки
Столична поліція отримала повідомлення про те, що у Солом’янському районі Києва, на вулиці Сергія Берегового якісь люди викинули з вікна квартири собаку.
Приїхавши на місце інциденту, правоохоронці виявили тіло домашної тварини.
Від отриманих поранень пес помер на місці падіння.
Фото: Нацполіція Києва
Підозрюють ВПО
Після цього поліцейські встановили квартиру, з якої, імовірно, викинули собаку.
Виявилося, що у цьому помешканні живе цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало до столиці із Донецької області.
Була відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).
Фігурантам цієї кримінальної справи загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями у Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини
Фото: 24 канал