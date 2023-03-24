У Києві поліція відкрила справу проти переселенців, які викинули собаку з вікна

Поліція зайнялася убивцями собаки

У Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Убивство собаки

Столична поліція отримала повідомлення про те, що у Солом’янському районі Києва, на вулиці Сергія Берегового якісь люди викинули з вікна квартири собаку.

Приїхавши на місце інциденту, правоохоронці виявили тіло домашної тварини.

Від отриманих поранень пес помер на місці падіння.

Фото: Нацполіція Києва

Підозрюють ВПО

Після цього поліцейські встановили квартиру, з якої, імовірно, викинули собаку.

Виявилося, що у цьому помешканні живе цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало до столиці із Донецької області.

Була відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Фігурантам цієї кримінальної справи загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини

Фото: 24 канал