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В Киеве полиция разоблачила коррупционную схему уклонения от службы — известны детали

24 января 2024 10:26
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В Киеве полиция разоблачила коррупционную схему уклонения от службы — известны детали
Правоохранители в Киеве. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Что известно о схеме

Отмечается, что полицейские узнали об обещании фигуранта помочь в снятии с военного учета мужчины призывного возраста. "Клиент" должен был заплатить мужчине три тысячи долларов за влияние на должностное лицо одного из территориальных центров комплектования, а также 2,9 тысячи долларов, которые по словам посредника, он должен был передать должностному лицу ТЦК для принятия необходимого решения. Злоумышленник был задержан при получении средств.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя, за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия, с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников коррупционной схемы.

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Напомним, недавно на Буковине пограничники задержали жительницу Черновицкой области, которая согласилась помочь уклонисту незаконно попасть за границу. Свои "услуги" женщина оценила в 2 тысячи долларов.

Киев
коррупция
полиция
война в Украине
военнообязанные

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