В Киеве полиция разоблачила коррупционную схему уклонения от службы — известны детали

Правоохранители в Киеве. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Что известно о схеме

Отмечается, что полицейские узнали об обещании фигуранта помочь в снятии с военного учета мужчины призывного возраста. "Клиент" должен был заплатить мужчине три тысячи долларов за влияние на должностное лицо одного из территориальных центров комплектования, а также 2,9 тысячи долларов, которые по словам посредника, он должен был передать должностному лицу ТЦК для принятия необходимого решения. Злоумышленник был задержан при получении средств.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя, за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия, с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.



В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников коррупционной схемы.

Напомним, недавно на Буковине пограничники задержали жительницу Черновицкой области, которая согласилась помочь уклонисту незаконно попасть за границу. Свои "услуги" женщина оценила в 2 тысячи долларов.