Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві поліція викрила корупційну схему ухилення від служби — відомі деталі arrow

У Києві поліція викрила корупційну схему ухилення від служби — відомі деталі

24 січня 2024 10:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві поліція викрила корупційну схему ухилення від служби — відомі деталі
Правоохоронці у Києві. Фото: поліція Києва
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призивного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів. 

Про це повідомили в поліції Києва.  

Читайте також:

Що відомо про схему

Зазначається, що поліцейські дізналися про обіцянку фігуранта посприяти в знятті з військового обліку чоловіка призивного віку. "Клієнт" мав сплатити чоловікові три тисячі доларів за вплив на посадовця одного з територіальних центрів комплектування, а також 2,9 тисячі доларів, які, за словами посередника, він мав передати посадовцю ТЦК для прийняття необхідного рішення. Зловмисника затримали під час отримання  коштів. 

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії, з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. 
 
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників корупційної схеми.

null

Нагадаємо, нещодавно на Буковині прикордонники затримали мешканку Чернівецької області, яка погодилася допомогти ухилянту незаконно потрапити за кордон. Свої "послуги" жінка оцінила у 2 тисячі доларів. 

Київ
корупція
поліція
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі