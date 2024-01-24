У Києві поліція викрила корупційну схему ухилення від служби — відомі деталі

Правоохоронці у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призивного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Що відомо про схему

Зазначається, що поліцейські дізналися про обіцянку фігуранта посприяти в знятті з військового обліку чоловіка призивного віку. "Клієнт" мав сплатити чоловікові три тисячі доларів за вплив на посадовця одного з територіальних центрів комплектування, а також 2,9 тисячі доларів, які, за словами посередника, він мав передати посадовцю ТЦК для прийняття необхідного рішення. Зловмисника затримали під час отримання коштів.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії, з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.



Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників корупційної схеми.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині прикордонники затримали мешканку Чернівецької області, яка погодилася допомогти ухилянту незаконно потрапити за кордон. Свої "послуги" жінка оцінила у 2 тисячі доларів.