В Киеве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в сборе информации военных объектов
В Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в сборе информации о перемещении, движении и расположении украинских ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
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Задержание подозреваемых
Первый случай произошел на улице Резервной стражи, где полиция заметила 26-летнего мужчину, который нервничал при виде полицейских и вел подозрительно. В ходе проверки телефона мужчины было обнаружено приложение, через которое он получал вознаграждение за фотографирование объектов инфраструктуры города.
Второй случай произошел на улице Богатырской, где патрульные обнаружили у 42-летнего мужчины бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева.
Оба возможных нарушителя были доставлены в управление полиции для установления всех обстоятельств. Согласно статье 114-2 УКУ, распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.