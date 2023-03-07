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В Киеве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в сборе информации военных объектов

7 марта 2023 23:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Задержание подозреваемых
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в сборе информации о перемещении, движении и расположении украинских ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения. 

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Первый случай произошел на улице Резервной стражи, где полиция заметила 26-летнего мужчину, который нервничал при виде полицейских и вел подозрительно. В ходе проверки телефона мужчины было обнаружено приложение, через которое он получал вознаграждение за фотографирование объектов инфраструктуры города. 

Второй случай произошел на улице Богатырской, где патрульные обнаружили у 42-летнего мужчины бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева.

Оба возможных нарушителя были доставлены в управление полиции для установления всех обстоятельств. Согласно статье 114-2 УКУ, распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

патрульная полиция Киева

патрульная полиция Киева

Напомним, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.

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