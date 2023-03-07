У Києві поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у збиранні інформації військових об'єктів
У Києві поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються у зборі інформації про переміщення, рух та розташування українських ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
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Затримання підозрюваних
Перший випадок стався на вулиці Резервної варти, де поліція помітила 26-річного чоловіка, який нервував побачивши поліцейських і вів підозріло. Під час перевірки телефону чоловіка було виявлено програму, через яку він отримував винагороду за фотографування об'єктів інфраструктури міста.
Другий випадок стався на вулиці Богатирській, де патрульні виявили у 42-річного чоловіка бінокль, що записують прилади та фотоапарат, де знаходилися зображення блокпостів та військових об'єктів Києва.
Обидва можливі порушники були доставлені в управління поліції для встановлення всіх обставин. Згідно зі статтею 114-2 ККУ, поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, або інших військових формувань, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.
Нагадаємо, що росіяни не можуть набрати достатньої кількості охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території Росії.