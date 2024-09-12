В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины народным депутатом
В центре Киева мужчина обратился в полицию с заявлением, что его ударил народный депутат. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием парламентария.
Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 12 сентября.
Нардеп ударил мужчину
В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший заявил, что его ударил народный депутат Украины.
В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.
Правоохранители не уточнили, о каком депутате идет речь, однако в социальных сетях распространяют ролик с Александром Куницким. На нем слышно, как мужчина в присутствии парламентария рассказывает полиции о том, что Куницкий ударил его ногой.
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