В Киеве полиция выясняет обстоятельства избиения мужчины

Полицейские во время работы. Иллюстративное фото: Нацполиция

В центре Киева мужчина обратился в полицию с заявлением, что его ударил народный депутат. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием парламентария.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 12 сентября.

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В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший заявил, что его ударил народный депутат Украины.

В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.

Правоохранители не уточнили, о каком депутате идет речь, однако в социальных сетях распространяют ролик с Александром Куницким. На нем слышно, как мужчина в присутствии парламентария рассказывает полиции о том, что Куницкий ударил его ногой.