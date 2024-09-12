У Києві поліція з'ясовує обставини побиття чоловіка

Поліцейські під час роботи. Ілюстративне фото: Нацполіція

У центрі Києва чоловік звернувся до поліції з заявою, що його вдарив народний депутат. Правоохоронці зʼясовують обставини події за участі парламентаря.

Про це повідомили в поліції Києва у четвер, 12 вересня.

Читайте також:

Нардеп вдарив чоловіка

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий заявив, що його вдарив народний депутат України.

Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

Правоохоронці не уточнили, про якого депутата йдеться, однак у соціальних мережах поширюють ролик з Олександром Куницьким. На ньому чути, як чоловік у присутності парламентаря розповідає поліції про те, що Куницький вдарив його ногою.