Умер мужчина, отогнавший собственное авто в огне по прилету

Василий Андреевич. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

В Киеве умер Василий Андреевич, который после вражеского обстрела отгонял свой горящий автомобиль от стоянки и спас район города от масштабного пожара. Смерть мужчины вызвал инсульт.

Об этом сообщил журналист Сергей Нужненко в Facebook в четверг, 9 мая.

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"Помните Василия Андреевича, который спас другие автомобили когда отогнал свою горящую после "прилета", Василий Андреевич умер. Инсульт, помяните господина Василия незлым тихим словом" , — написал он.

Героический поступок мужчины

29 декабря 2023 года после обстрела Василий Андреевич сел в горящий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других автомобилей. Мужчина увидел пожар из окна своей кухни и сразу же бросился на парковку. Он получил ожоги лица и даже не обратился к врачам. На следующий день мужчине вручили благодарность от начальника полиции Киева и именных часов, ведь он спас район города от масштабного пожара, рискуя собственной жизнью.

Напомним, что на фронте на Авдеевском направлении погиб военнослужащий Александр Машлай. Ранее мужчина был главным редактором общественно-политической газеты, а впоследствии журнала "Правое продвижение", общественным активистом, соорганизатором и постоянным членом оргкомитета фестиваля "Бандерштат" в Луцке.

Также на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Военный отдал жизнь, спасая своего собрата.