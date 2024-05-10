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У Києві помер чоловік, який після "прильоту" відганяв свою палаючу машину з парковки

10 травня 2024 13:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Помер чоловік, який відігнав власне авто у вогні після прильоту
Василь Андрійович. Фото: скриншот із відео Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві помер Василь Андрійович, який після ворожого обстрілу відганяв свою палаючу автівку від стоянки та врятував район міста від масштабної пожежі. Смерть чоловіка спричинив інсульт.

Про це повідомив журналіст Сергій Нужненко у Facebook  у четвер, 9 травня.

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"Памʼятаєте Василя Андрійовича, який врятував інші автівки коли відігнав свою палаючу після "прильоту", Василь Андрійович помер.Інсульт, пом'яніть пана Василя незлим тихим словом", — написав він. 

Героїчний вчинок чоловіка

29 грудня 2023 року після обстрілу Василь Андрійович сів у палаючу автівку, аби відвезти її подалі від інших автомобілів. Чоловік побачив пожежу з вікна своєї кухні й одразу ж кинувся на парковку. Він отримав опіки обличчя і навіть не звернувся до лікарів. Наступного дня чоловіку вручили подяку від начальника поліції Києва та іменним годинником, адже він врятував район міста від масштабної пожежі, ризикуючи власним життям.

 

 

Нагадаємо, що на фронті на Aвдіївському напрямку загинув військовослужбовець Олександр Машлай. Раніше чоловік був головним редактором громадсько-політичної газети, а згодом журналу "Правий поступ", громадським активістом, співорганізатором та постійним членом оргкомітету фестивалю "Бандерштат" у Луцьку.

Також на війні загинув український актор театру та кіно Євген Шумілов. Військовий віддав життя, рятуючи свого побратима.

Київ
війна
смерть
пожежа
обстріли
померлі

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