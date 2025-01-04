В Киеве умерла девушка, раненная из-за атаки РФ

В Киеве умерла девушка, которая получила ранения из-за атаки РФ
В больнице умерла девушка, которая вчера получила ранения в результате атаки Российской Федерации на Киевскую область. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки.
Об этом сообщили в Киевской ОГА в субботу, 4 января.
Девушка умерла в больнице
"Речь идет о женщине 2002 года рождения, которая от падения обломков БпЛА получила ранение в живот. Врачи почти сутки боролись за ее жизнь", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что мужчина 1953 года рождения, который получил ранение в спину, сейчас находится в реанимации.
Ранее мы сообщали, что из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог.
Напомним, советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван заявил, что в результате атаки по Чернигову погиб мужчина, еще четверо людей пострадали. Серьезным разрушениям подверглись несколько домов.
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