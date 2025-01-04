У Києві померла дівчина, поранена через атаку РФ

У Києві померла дівчина, яка отримала поранення через атаку РФ
У лікарні померла дівчина, яка вчора отримала поранення внаслідок атаки Російської Федерації на Київську область. Лікарі боролися за її життя майже добу.
Про це повідомили у Київській ОВА у суботу, 4 січня.
Дівчина померла в лікарні
"Йдеться про жінку 2002 року народження, яка від падіння уламків БпЛА отримала поранення у живіт. Лікарі майже добу боролися за її життя", — говориться у повідомленні.
Також повідомляється, що чоловік 1953 року народження, який отримав поранення у спину, наразі перебувє в реанімації.
Раніше ми повідомляли, що через обстріл Чернігова загинув відомий доцент-філолог.
Нагадаємо, радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван заявив, що внаслідок атаки по Чернігову загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Серйозних руйнувань зазнали кілька будинків.
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