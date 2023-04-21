Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля — фоторепортаж

На прощание с Олегом Барной пришел экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 21 апреля, в Киеве простились с бывшим депутатом Украины и добровольцем Олегом Барной, погибшим на фронте и его побратимом Валерием Дороховым. Чин похорона прошел в Михайловском Златоверхом соборе.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на прощании с Героем.

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После этого на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с участием десятков человек, в том числе коллег, собратьев и родных погибших. Среди них был и пятый президент Петр Порошенко с супругой.

Что известно о Барне

Олег Барна был активным участником Революции достоинства, первое ранение получил 18 февраля 2014 года на Майдане. Весной того же года ушел добровольцем в АТО, снова был ранен.

В мирной жизни Олег Барна работал учителем. Был избран народным депутатом 8-го созыва от Блока Петра Порошенко.

После начала полномасштабного вторжения РФ Барна вернулся в ряды ВСУ. Служил в пехоте, вошел в штурмовую роту. Погиб в бою под Угледаром.

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Олегом Барной и Валерием Дороховым в Киеве 21 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE 1 / 16

Напомним, о гибели народного депутата VIII созыва Олега Барны на фронте сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

На следующий день после гибели Олегу Барне должно было исполниться 56 лет.