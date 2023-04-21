Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим у Києві 21 квітня — фоторепортаж

У Києві попрощались з Олегом Барною та Валерієм Дороховим: фоторепортаж
У п'ятницю, 21 квітня, у Києві попрощалися з колишнім депутатом України та добровольцем Олегом Барною, який загинув на фронті та його побратимом Валерієм Дороховим. Чин похорону пройшов у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Кореспонденти Новини.LIVE побували на прощанні із Героєм.
Після цього на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання за участю десятків людей, зокрема колег, побратимів та рідних загиблих. Серед них був і п'ятий президент Петро Порошенко з дружиною.
Що відомо про Барну
Олег Барна був активним учасником Революції гідності, перше поранення він дістав 18 лютого 14 року на Майдані. Весною того ж року пішов добровольцем в АТО, знову був поранений.
У мирному житті Олег Барна працював учителем. Був обраний народним депутатом 8 скликання від Блоку Петра Порошенка.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Барна повернувся до лав ЗСУ. Служив у піхоті, увійшов до штурмової роти. Загинув у бою під Вугледаром.
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Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
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Петро Порошенко прийшов на прощання з Олегом Барною. Фото: Новини.LIVE
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Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, про загибель народного депутата VIII скликання Олега Барни на фронті повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
На наступний день після загибелі Олегу Барні мало б виповнитися 56 років.