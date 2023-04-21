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У Києві попрощались з Олегом Барною та Валерієм Дороховим: фоторепортаж

21 квітня 2023 15:44
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим у Києві 21 квітня — фоторепортаж
На прощання з Олегом Барною прийшов експрезидент України Петро Порошенко. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У п'ятницю, 21 квітня, у Києві попрощалися з колишнім депутатом України та добровольцем Олегом Барною, який загинув на фронті та його побратимом Валерієм Дороховим. Чин похорону пройшов у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на прощанні із Героєм.

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Після цього на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання за участю десятків людей, зокрема колег, побратимів та рідних загиблих. Серед них був і п'ятий президент Петро Порошенко з дружиною.

Що відомо про Барну

Олег Барна був активним учасником Революції гідності, перше поранення він дістав 18 лютого 14 року на Майдані. Весною того ж року пішов добровольцем в АТО, знову був поранений. 

У мирному житті Олег Барна працював учителем. Був обраний народним депутатом 8 скликання від Блоку Петра Порошенка.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Барна повернувся до лав ЗСУ. Служив у піхоті, увійшов до штурмової роти. Загинув у бою під Вугледаром.

  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Петро Порошенко прийшов на прощання з Олегом Барною. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим в Києві 21 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, про загибель народного депутата VIII скликання Олега Барни на фронті повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

На наступний день після загибелі Олегу Барні мало б виповнитися 56 років.

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