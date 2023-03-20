В Киеве простились с погибшим бойцом и ученым Бижаном Шароповым
В Киеве сегодня, 20 марта, простились с погибшим защитником Украины и ученым Бижаном Шароповым. Воина считали пропавшим без вести с апреля 2022 года. В начале февраля стало известно, что он погиб.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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На прощании в центре столицы присутствовали собратья Бижана, его коллеги-ученые, а также украинский и образовательный деятель Сергей Квит. Он отметил, что Бижана, как и всех других погибших в войне могилянцев, будут упоминать в повседневной жизни академии: на конвокациях и посвящениях.
Фото: Новини.LIVE