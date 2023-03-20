У Києві попрощалися із загиблим бійцем та науковцем Біжаном Шароповим
У Києві сьогодні, 20 березня, попрощалися із загиблим захисником України та науковцем Біжаном Шароповим. Воїна вважали зниклим безвісти з квітня 2022 року. На початку лютого стало відомо, що він загинув.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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На прощанні у центрі столиці були присутні побратими Біжана, його колеги-науковці, також український та освітній діяч Сергій Квіт. Він зазначив, що Біжана, як і всіх інших загиблих у війні могилянців, згадуватимуть у повсякденному житті академії: на конвокаціях і посвятах.
Фото: Новини.LIVE