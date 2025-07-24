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Главная Киев В Киеве попрощались с командиром бригады "Лють" — фоторепортаж

В Киеве попрощались с командиром бригады "Лють" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 15:38
В Киеве попрощались с Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В четверг, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном. Он погиб в ДТП в Донецкой области.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Прощанння з Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Прощание с командиром бригады "Лють" в Киеве — фото

В четверг, 24 июля, в Киеве на Майдане Независимости попрощались с командиром штурмовой бригады "Лють" Максимом Казбаном, который недавно погиб в ДТП в Донецкой области.

Прощанння з Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Прощанння з Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны",- вспоминают Максима в Нацполиции.

Прощанння з Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Прощанння з Максимом Казбаном
Церемония прощания с Максимом Казбаном. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ранее мы сообщали о смерти командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максима Казбана.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель командира бригады "Лють" Максима Казбана.

Также мы информировали, что недавно Одесская область попрощалась с Константином Обориным — директором авиаклуба "Одесса", который погиб, защищая Украину.

ДТП Киев смерть похороны украинские военные
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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