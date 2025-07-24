У Києві попрощалися із Максимом Казбаном

У Києві попрощалися з командиром бригади "Лють" — фоторепортаж
У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном. Він загинув у ДТП на Донеччині.
Про це інформують Новини.LIVE.
Прощання з командиром бригади "Лють" у Києві — фото
У четвер, 24 липня, у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із командиром штурмової бригади "Лють" Максимом Казбаном, який нещодавно загинув у ДТП на Донеччині.
"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", — згадують Максима у Нацполіції.
Раніше ми повідомляли про смерть командира Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максима Казбана.
Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель командира бригади "Лють" Максима Казбана.
Також ми інформували, що нещодавно Одещина попрощалася з Костянтином Оборіним — директором авіаклубу "Одеса", який загинув, боронячи Україну.
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