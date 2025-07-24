У Києві попрощалися із Максимом Казбаном

Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном. Він загинув у ДТП на Донеччині.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Прощання з командиром бригади "Лють" у Києві — фото

У четвер, 24 липня, у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із командиром штурмової бригади "Лють" Максимом Казбаном, який нещодавно загинув у ДТП на Донеччині.

Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", — згадують Максима у Нацполіції.

Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Церемонія прощання з Максимом Казбаном. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли про смерть командира Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максима Казбана.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель командира бригади "Лють" Максима Казбана.

Також ми інформували, що нещодавно Одещина попрощалася з Костянтином Оборіним — директором авіаклубу "Одеса", який загинув, боронячи Україну.