В Киеве простились с Ярославом "Локи" Олейником и его женой

Прощание с Ярославом Олейником и его женой в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве прошло прощание с советником главы Минстратегпрома Ярославом Олейником и его супругой, погибшими в ДТП 8 сентября. Церемония прошла в Михайловском соборе.

Об этом сообщили Новини.LIVE во вторник, 10 сентября.

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Церемония прощания с Ярославом "Локи" Олейником. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прощание с Ярославом Олейником и его женой

Ярослав Олейник с позывным "Локи" начал службу в ВСУ в 2017 году в подразделении "Аэроразведка" — овладел профессией оператора разведывательного дрона.

После начала полномасштабного вторжения защищал Киевскую, Черниговскую, другие регионы. Участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, в освобождении Купянска.

Ярослав "Локи" Олейник на фронте. Фото: Facebook Ярослав Олейник

К команде Минстратегпрома Ярослав присоединился в июле 2023 года. Стал советником Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

"Работал также по направлению БпЛА, но уже на этапе их создания и масштабирования производства, применяя все свои умения и опыт, полученный на фронте. Был незаменимым членом команды, ведь подходил к работе с пониманием всех потребностей: от производителя до пилота", — рассказали в Минстратегпроме.

Ярославу "Локи" Олейнику было 28 лет. В смертельное ДТП вместе с женой он попал в Киевской области 8 сентября. Прощание с супругами прошло сегодня, 10 сентября, в Михайловском соборе в Киеве.

Родственники семьи Олейников. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов