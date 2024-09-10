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У Києві попрощалися з радником голови Мінстратегпрому та його дружиною, які загинули в ДТП

10 вересня 2024 12:39
Галина Шподарева - редактор
У Києві попрощалися із Ярославом "Локі" Олійником та його дружиною
Прощання із Ярославом Олійником та його дружиною в Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Галина Шподарева - редактор

У Києві пройшло прощання з радником голови Мінстратегпрому Ярославом Олійником та його дружиною, які загинули в ДТП 8 вересня. Церемонія відбулася в Михайлівському соборі. 

Про це повідомили Новини.LIVE у вівторок, 10 вересня.

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Церемонія прощання з Ярославом "Локі" Олійником. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Прощання з Ярославом Олійником та його дружиною 

Ярослав Олійник із позивним "Локі" розпочав службу в ЗСУ в 2017 році в підрозділі "Аеророзвідка" — опанував фах оператора розвідувального дрона. 

Після початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину, Чернігівщину, інші регіони. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, у звільненні Куп’янська. 

Ярослав "Локі" Олійник разом з дружиною загинув у ДТП — коли відбудеться прощання
Ярослав "Локі" Олійник на фронті. Фото: Facebook Ярослав Олійник

До команди Мінстратегпрому Ярослав доєднався в липні 2023 року. Став радником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Працював також за напрямком БпЛА, але вже на етапі їх створення й масштабування виробництва, застосовуючи всі свої уміння й досвід, здобутий на фронті. Був незамінним членом команди, адже підходив до роботи з розумінням усіх потреб: від виробника до пілота", — розповіли в Мінстратегпромі.

Ярославу "Локі" Олійнику було 28 років. У смертельну ДТП разом із дружиною він потрапив на Київщині 8 вересня. Прощання з подружжям пройшло сьогодні, 10 вересня, у Михайлівському соборі в Києві. 

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Родичі родини Олійників. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
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