Один из "Призраков Киева" - в Киеве попрощались с летчиком

Прощание с лётчиком. Фото: КГГА

В Киеве во вторник, 18 июня, прошло прощание с военным летчиком. Он имел позывной "Бджоляр" и защищал Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Во время прощания с Героем Украины с выдающимся военным летчиком с позывным "Бджоляр" присутствовал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Известно, что защитник был одним из "Призраков Киева", который с первых минут Великой войны встал на защиту украинского неба.

Прощание с лётчиком. Фото: КГГА

"В те дни решалась судьба государства, враг имел более современные самолеты и стремился превратить Киев в руины. Благодаря, в частности, "Бджоляру", враг не смог овладеть воздушным пространством и был разгромлен на подступах к столице! Мы благодарны Герою! Никогда не забудем его подвиг!", — отметил Поворозник.

Напомним, 14 июня в Михайловском соборе прошла церемония прощания с военной Шурой Рязанцевой, которая носила позывной "Ялта".

Также мы писали, что 3 июня во Львове попрощались с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух с позывным "Чека".