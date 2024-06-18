Один із "Привидів Києва" — у Києві попрощалися з льотчиком

Прощання з льотчиком. Фото: КМДА

У Києві у вівторок, 18 червня, відбулося прощання з військовим льотчиком. Він мав позивний "Бджоляр" та захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Під час прощання з Героєм України з видатним військовим льотчиком з позивним "Бджоляр" був присутній перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відомо, що захисник був одним із "Привидів Києва", який з перших хвилин Великої війни став на захист українського неба.

Прощання з льотчиком. Фото: КМДА

"У ті дні вирішувалася доля держави, ворог мав сучасніші літаки та прагнув перетворити Київ на руїни. Завдяки, зокрема, "Бджоляру", ворог не зміг опанувати повітряний простір та був розгромлений на підступах до столиці! Ми вдячні Героєві! Ніколи не забудемо його чин!", — зазначив Поворозник.

Нагадаємо, 14 червня у Михайлівському соборі пройшла церемонія прощання з військовою Шурою Рязанцевою, яка носила позивний "Ялта".

Також ми писали, що 3 червня у Львові попрощалися з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух із позивним "Чека".