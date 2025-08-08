Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве попрощались с Викторией Рощиной, убитой в плену РФ

В Киеве попрощались с Викторией Рощиной, убитой в плену РФ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 13:35
В Киеве попрощались с убитой в плену журналисткой Викторией Рощиной — фоторепортаж
Прощание с Викторией Рощиной. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве сегодня, 8 августа, прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощину. Она погибла в российском плену в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Реклама
Читайте также:

Викторию Рощину провели в последний путь

Церемония прощания с журналисткой прошла в Михайловском соборе. Провести Викторию в последний путь собрались десятки людей — ее родные, коллеги и неравнодушные украинцы.

Тело Виктории поместили в закрытый гроб, сверху которого положили паляницу и вышитый рушник.

Прощання з Вікторією Рощиною
Прощание с Викторией Рощиной в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После отпевания в соборе катафалк в сопровождении полиции и колонна отправились на Майдан Независимости. Движение транспорта в столице временно перекрыто.

Похоронят украинскую журналистку на Байковом кладбище.

Новость дополняется...

Киев смерть похороны пленные Виктория Рощина
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации