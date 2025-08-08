В Киеве попрощались с убитой в плену журналисткой Викторией Рощиной — фоторепортаж

В Киеве попрощались с Викторией Рощиной, убитой в плену РФ
В Киеве сегодня, 8 августа, прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощину. Она погибла в российском плену в сентябре 2024 года.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.
Викторию Рощину провели в последний путь
Церемония прощания с журналисткой прошла в Михайловском соборе. Провести Викторию в последний путь собрались десятки людей — ее родные, коллеги и неравнодушные украинцы.
Тело Виктории поместили в закрытый гроб, сверху которого положили паляницу и вышитый рушник.
После отпевания в соборе катафалк в сопровождении полиции и колонна отправились на Майдан Независимости. Движение транспорта в столице временно перекрыто.
Похоронят украинскую журналистку на Байковом кладбище.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!