В Киеве попрощались с убитой в плену журналисткой Викторией Рощиной — фоторепортаж

В Киеве сегодня, 8 августа, прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощину. Она погибла в российском плену в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Викторию Рощину провели в последний путь

Церемония прощания с журналисткой прошла в Михайловском соборе. Провести Викторию в последний путь собрались десятки людей — ее родные, коллеги и неравнодушные украинцы.

Тело Виктории поместили в закрытый гроб, сверху которого положили паляницу и вышитый рушник.

После отпевания в соборе катафалк в сопровождении полиции и колонна отправились на Майдан Независимости. Движение транспорта в столице временно перекрыто.

Похоронят украинскую журналистку на Байковом кладбище.

