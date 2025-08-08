У Києві попрощалися з вбитою у полоні журналісткою Вікторією Рощиною — фоторепортаж

У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною, вбитою в полоні РФ
У Києві сьогодні, 8 серпня, прощаються з українською журналісткою Вікторію Рощину. Вона загинула у російському полоні у вересні 2024 року.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.
Вікторію Рощину провели в останню путь
Церемонія прощання із журналісткою пройшла у Михайлівському соборі. Провести Вікторію в останню путь зібралися десятки людей — її рідні, колеги та небайдужі українці.
Тіло Вікторії помістили у закриту труну, зверху якої поклали паляницю та вишитий рушник.
Після відспівування у соборі катафалк у супроводі поліції та колона вирушили на Майдан Незалежності. Рух транспорту у столиці тимчасово перекритий.
Поховають українську журналістку на Байковому кладовищі.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!