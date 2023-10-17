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В Киеве чиновник ГСЧС не задекларировал четыре квартиры, дом и землю жены

17 октября 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве чиновник ГСЧС не задекларировал четыре квартиры, дом и землю жены
Человек заполняет декларацию. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Киеве не указал в декларации за 2020 год принадлежащее его жене недвижимое имущество. Речь идет о четырех квартирах, четырех нежилых помещениях, машиноместах, жилом доме, а также земельном участке.

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

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Вся незадекларированная недвижимость находится в Киеве и области.

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что сведения в декларации отличались от настоящих на общую сумму 11,9 миллиона гривен.

В следующей годовой финансовой отчетности заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в столице снова не вписал еще одну квартиру, которую получила его женщина в 2021 году. Тогда сведения отличались от настоящих на сумму 12,7 миллиона гривен.

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщило должностному лицу ГСЧС о подозрении за декларирование недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.

Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал о возобновлении е-декларирования. Он назвал изменения и сроки подачи деклараций.     

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