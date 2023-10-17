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У Києві посадовець ДСНС не задекларував чотири квартири, будинок та землю дружини

17 жовтня 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві посадовець ДСНС не задекларував чотири квартири, будинок та землю дружини
Людина заповнює декларацію. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Києві не вказав у декларації за 2020 рік належне його дружині нерухоме майно. Йдеться про чотири квартири, чотири нежитлові приміщення, машиномісця, житловий будинок, а також земельну ділянку.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

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Вся незадекларована нерухомість знаходиться у Києві та області.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що відомості у декларації відрізнялися від справжніх на загальну суму 11, 9 мільйонів гривень.

У наступній річній фінансовій звітності заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у столиці знову не вписав ще одну квартиру, яку отримала його жінка у 2021 році. Тоді відомості відрізнялися від справжніх на суму у 12,7 мільйона гривень.

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомило посадовцю ДСНС про підозру за декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.

Також ми писали, що заст упник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.    

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