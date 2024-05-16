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В Киеве чиновник института авиации стрелял с балкона, — СМИ

16 мая 2024 13:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 15 мая произошла стрельба в Оболонском районе
Патрульная полиция автомобиля. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Оболонском районе Киева в ночь на среду, 15 мая, начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации стрелял с балкона квартиры из наградного оружия. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах в четверг, 16 мая.

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Начальник института авиации стрелял с балкона

Так, инцидент произошел в ночь на 15 мая в Оболонском районе: на горячую линию 102 поступил вызов, что мужчина из пистолета стреляет в воздух.

По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации Анатолий Сорокин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выяснила, что мужчина открыл огонь из наградного пистолета Glock-17, произведя пять выстрелов. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по статье хулиганство, чиновнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Скриншот поста Страны

Напомним, 15 мая в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо.

Также мы писали, что Фицо после ранения экстренно доставили в медицинское учреждение. Как писал словацкий Denník N, в премьера стрелял мужчина средних лет из короткоствольного ружья. Его задержали сразу после стрельбы.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на Фицо и выразил поддержку словацкому народу.

Киев
оружие
стрельба
полиция

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