В Киеве 15 мая произошла стрельба в Оболонском районе

Патрульная полиция автомобиля. Фото: Нацполиция

В Оболонском районе Киева в ночь на среду, 15 мая, начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации стрелял с балкона квартиры из наградного оружия. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах в четверг, 16 мая.

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Начальник института авиации стрелял с балкона

Так, инцидент произошел в ночь на 15 мая в Оболонском районе: на горячую линию 102 поступил вызов, что мужчина из пистолета стреляет в воздух.

По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации Анатолий Сорокин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выяснила, что мужчина открыл огонь из наградного пистолета Glock-17, произведя пять выстрелов. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по статье хулиганство, чиновнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Скриншот поста Страны

Напомним, 15 мая в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо.

Также мы писали, что Фицо после ранения экстренно доставили в медицинское учреждение. Как писал словацкий Denník N, в премьера стрелял мужчина средних лет из короткоствольного ружья. Его задержали сразу после стрельбы.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на Фицо и выразил поддержку словацкому народу.