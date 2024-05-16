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У Києві посадовець інституту авіації стріляв з балкона, — ЗМІ

16 травня 2024 13:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві 15 травня сталася стрілянина в Оболонському районі
Автомобіль патрульної поліції. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Оболонському районі Києва в ніч проти середи, 15 травня, начальник відділу Державного науково-дослідного інституту авіації стріляв із балкона квартири із нагородної зброї. Відомо, що при цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це пише Страна із посиланням на джерела у правоохоронних органах у четвер, 16 травня.

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Так, інцидент стався в ніч на 15 травня в Оболонському районі: на гарячу лінію ''102'' надійшов виклик, що чоловік із пістолета стріляє в повітря.

Після прибуття на місце події правоохоронці встановили, що начальник відділу Державного науково-дослідного інституту авіації Анатолій Сорокін перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція з'ясувала, що чоловік відкрив вогонь із нагородного пістолета Glock-17, здійснивши п'ять пострілів. Правоохоронці відкрили щодо нього кримінальну справу за статтею хуліганство, посадовцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Скриншот допису Страни

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Також ми писали, що Фіцо після поранення екстрено доправили до медичного закладу. Як писав словацький Denník N, у прем'єра стріляв чоловік середніх років із короткоствольної рушниці. Його затримали відразу після стрілянини.

Згодом Президент України Володимир Зеленський засудив напад на Фіцо і висловив підтримку словацькому народу. 

Київ
зброя
стрілянина
поліція

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