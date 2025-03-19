Поставка комплектующих в ВСУ — в Киеве чиновники требовали откаты

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве должностные лица двух государственных предприятий требовали от предпринимателя "откаты" за поставки комплектующих к бронетехнике для ВСУ. Таким образом дельцы заработали почти 2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в среду, 19 марта.

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Детали дела

В материалах следствия указано, что двое директоров государственных предприятий требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара.

"В случае отказа выплатить определенную сумму от каждой сделки так называемый "откат", руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемого в преступлении. Киевская городская прокуратура

В прокуратуре отметили, что размер "отката" зависел от типа деталей и их количества в партии.

"Таким образом, с июля 2023-го по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в целом почти 2 млн грн", — отмечают правоохранители.

Следственные действия. Киевская городская прокуратура

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Деньги в машине. Киевская городская прокуратура

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