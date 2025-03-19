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У Києві посадовці вимагали "відкати" за поставку запчастин у ЗСУ

19 березня 2025 15:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Постачання комплектуючих до ЗСУ — у Києві посадовці вимагали відкати
Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві посадовці двох державних підприємств вимагали від підприємця "відкати" за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ. У такий спосіб ділки заробили майже 2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у середу, 19 березня.

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Деталі справи

У матеріалах слідства вказано, що двоє директорів державних підприємств вимагали гроші від постачальника комплектуючих за укладення з ним договорів та безперешкодне прийняття товару

"У разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий "відкат", керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання коплектуючих для військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Директор ДП вимагали відкат
Затримання підозрюваного у злочині. Київська міська прокуратура

У прокуратурі зазначили, що розмір "відкату" залежав від типу деталей та їх кількості в партії.

"У такий спосіб з липня 2023-го по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн", — наголошують правоохоронці.

Гроші за поставку частин до ЗСУ
Слідчі дії. Київська міська прокуратура

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. 

Відкат затримання
Гроші в автівці. Київська міська прокуратура

Раніше ми писали що у Харківській області заступник командира однієї з військових частин організував незаконну схему продажу пального.

Також ми повідомляли, що у Полтавській області колишній староста одного з округів замовив вбивство підприємця та заплатив за це 5 тис. доларів.

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