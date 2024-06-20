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В Киеве повредили могилы трех Героев Украины — полиция начала расследование

20 июня 2024 12:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Аскольдовой горе разгромили могилы бойцов ВСУ, что известно
Повреждена могила лейтенанта ВСУ Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Фото: Киевская облпрокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В парке "Аскольдова могила" в Киеве неизвестные разгромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Об этом рассказала вдова "Да Винчи", нардеп-военная Алина Михайлова в Twiiter в четверг, 20 июня.

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На опубликованных девушкой кадрах видно, что неизвестные разорвали фото на могиле Коцюбайло, разбрасывали лампадки с мест захоронений Петриченко и Пильщикова, поломали фотографии, срывали с крестов таблички и флаги, а также разбили вазы с цветами.

"На могилах погибших воинов — Да Винчи, Джуса, Петриченко — сегодня ночью учинили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот тем, кто это сделал, будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", — пригрозила Михайлова.

ВНИМАНИЕ! В описании к видео присутствует нецензурная лексика 18+

На видео также попали разбитые лампадки на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево", установленном рядом с местом захоронения офицеров.

полиция могила джуса
Полицейские находятся на месте погрома. Источник: Национальная полиция

Охранник парка уже успел сообщить о случае вандализма правоохранительным органам, заявили в киевском ГУНП. Как рассказал мужчина полицейским, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, разбила лампадки на могилах и вырвала цветы. Ее личность устанавливают правоохранители, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича с позывным "Гренка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать. Впоследствии игрушку вернули.

Киев
смерть
ВСУ
Украина
армия
военные
война в Украине
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